Последнее обновление: 07.03.2025 16:36

Активы фондов денежного рынка США превысили $7 трлн

Активы фондов денежного рынка США превысили $7 трлн на фоне неопределенности, вызванной политикой президента Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Investment Company Institute (ICI).

Приток средств за минувшую неделю составил более $51 млрд.

Фонды денежного рынка выступают в качестве защитных активов в период, пока инвесторы ждут большей ясности относительно внешнеторговых пошлин, отмечает FT.

На фоне быстро сменяющих друг друга новостных заголовков о введении и заморозке пошлин индекс волатильности VIX, который часто называют "индексом страха Уолл-стрит", сейчас находится вблизи максимальных с середины декабря 25 пунктов против 16 пунктов месяц назад.

"Недавний значительный приток капитала может быть реакцией на всплеск волатильности на финансовых рынках. Краткосрочные процентные ставки остаются на сравнительно высоком уровне, и фонды денежного рынка становятся привлекательными как для институциональных, так и для розничных инвесторов", - сказала главный экономист ICI Шелли Антоневич.

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