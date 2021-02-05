Глава Минфина США озаботилась волатильностью на фондовом рынке

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с руководителями американских регулирующих органов и обсудила имевшие место на фондовом рынке резкие колебания.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минфина США, передает ТАСС.

Участие во встрече принимали главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Федеральной резервной системы (выполняет в стране функции центрального банка), входящего в ее структуру Федерального резервного банка Нью-Йорка, а также Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

«Регуляторы считают, что основная инфраструктура была устойчива во время высокой волатильности и большого объема торговых сделок», - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что в ходе встречи стороны согласились с необходимостью подготовки Комиссией по ценным бумагам и биржам своевременного доклада относительно произошедшего. «Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами проверяют, соответствуют ли торговые практики [принципам] защиты инвесторов и справедливых и эффективных рынков», - сказано в сообщении.

Одной из причин волатильности, о которой идет речь, стали спекулятивные действия вокруг ценных бумаг компании GameStop, которая владеет сетью магазинов по продаже видеоигр и электроники. Стоимость ее акций по итогам прошлой недели выросла примерно на 400%. Позже цена данных бумаг резко упала.