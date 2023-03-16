Биржи Nasdaq и NYSE объявили о делистинге российских компаний

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России.

Как говорится в сообщениях американской торговой площадки, она уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc о том, что их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

"Яндекс" уже заявил, что в ближайшее время подаст в Nasdaq апелляцию. Такую возможность рассматривает и Ozon, сообщила компания. Апелляция должна быть подана в течение семи календарных дней с момента получения уведомления от биржи, а слушания проводятся в 45-дневный срок после обжалования, поясняет компания.

Qiwi подтвердила получение уведомления от биржи и заявила, что сейчас изучает этот документ, передает Интерфакс.

Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно, 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала военного вторжения РФ в Украину. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").