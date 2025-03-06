Фондовый рынок США испытывает трудности из-за политики Трампа

Доллар слабеет, акции США отстают от европейских. Инвесторы, которые надеялись на экономический прорыв после возвращения Дональда Трампа, столкнулись с противоположным эффектом. Об этом пишет Financial Times.

Еще несколько месяцев назад инвесторы ставили на то, что программа "Америка превыше всего" укрепит американские активы. Зато политика торговых пошлин, которую расхваливал Трамп, вызывает опасения относительно замедления экономического роста внутри США.

Между тем в Европе финансовый сектор демонстрирует рост: оборонные и инфраструктурные компании получают значительные прибыли после заявлений европейских правительств об увеличении расходов. Акции немецкой Rheinmetall выросли на 130% за шесть месяцев, а Siemens Energy - на 115%.

Европейские биржевые индексы не только догнали, но и перегнали Уолл-стрит. Индекс S&P 500 за полгода поднялся всего на 6%, в то время как французский Cac 40 вырос на 9%, а немецкий Dax - более чем на 20%. Общий европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 8%.

В среду курс евро достиг максимума с ноября после того, как Германия объявила о масштабном пакете расходов на армию и инфраструктуру. Это создало дополнительное давление на доллар, который и так слабеет на фоне негативных экономических данных из США.

Компания Tesla, которая почти удвоила свою стоимость в период между выборами в США и серединой декабря, когда генеральный директор и сторонник Трампа Илон Маск стал центральной фигурой в американской администрации, сейчас потеряла почти все свои послевыборные достижения.