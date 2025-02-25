Саудовская Аравия размещает семилетние "зеленые" облигации в евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации, бумаги предлагаются инвесторам под доходность с премией в 155 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам, говорят источники.

Саудовская Аравия также продает обычные 12-летние евробонды с премией в 175 б.п. к среднерыночным свопам.

Страна впервые размещает "зеленые" облигации, отмечает агентство. Кроме того, это первый выпуск подобных бумаг именно в евро среди государств MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Такие страны региона, как Катар, Израиль и Египет, ранее выпускали долларовые "зеленые" бонды.

Саудовский госинвестфонд PIF выпускает "зеленые" облигации с 2022 года.

Поступления от размещения бумаг Саудовской Аравией, как ожидается, будут направлены на проекты страны в сфере устойчивого развития, в том числе, по посадке деревьев и защите земельных и морских ресурсов.

Ведущими организаторами размещения "зеленых" бондов Саудовской Аравии являются HSBC, JPMorgan Chase & Co. и Societe Generale.