Украина выступила против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах

Украина отказалась от требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который был бы частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов страны. Об этом агентству Bloomberg сообщил украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров с США.

Этот фонд должен был бы компенсировать США помощь, которую они предоставили для борьбы с российской агрессией. Украина утверждает, что фактическая сумма выделенной помощи примерно в пять раз меньше и составляет более 90 миллиардов долларов, сказал собеседник агентству на условиях анонимности.

Другое лицо, знакомое с ходом переговоров, сообщило, что сторонам нужно больше времени для завершения сделки, поскольку текущий проект, предложенный США, содержит некоторые сомнительные элементы, и президент Украины Владимир Зеленский не готов его утвердить.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, чтобы тот принял соглашение. В субботу он заявил, что две страны "очень близки" к достижению договоренности.

Министр финансов США Скотт Бессент написал в субботу в Financial Times, что соглашение предусматривает, что доходы, полученные правительством в Киеве от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направлены в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, в котором США будут иметь экономические и управленческие права.

Это обеспечит прозрачность, подотчетность и корпоративное управление, необходимые для привлечения частных инвестиций, пишет Бессент.

"Давайте также четко определим, чем это не является. США не будут вступать в собственность физических активов в Украине. Они также не будут обременять Украину еще большим долгом", - написал Бессент.

Украинские чиновники обсудили потенциальное соглашение о добыче полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлоггом во время его визита в Киев на этой неделе, после того как Зеленский отклонил первоначальное предложение Вашингтона в начале месяца.

Отсутствие гарантий будущей военной и финансовой помощи со стороны США остается камнем преткновения в переговорах, сказал украинский чиновник.

В интервью Bloomberg Television в начале этой недели Бессент заявил, что соглашение по полезным ископаемым заложит основу для выдвинутого Трампом плана завершения войны путем привязки Украины к США через экономические связи, обеспечивая таким образом щит безопасности.

Давление США на Украину с целью подписания соглашения происходит на фоне ряда заявлений Трампа, которые поставили Зеленского в неудобное положение.