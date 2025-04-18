Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум, закрепляющий намерение заключить соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых. Об этом сообщила вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

В четверг о намерении подписать такой меморандум в режиме онлайн сообщил журналистам президент Владимир Зеленский.

Свириденко написала в Facebook, что документ «закрепляет конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам».

По словам украинского вице-премьера, «впереди — финализация текста соглашение и ее подписание». «А далее — ратификация парламентами», - отметила Свириденко.

Она рассказала, что в рамках соглашения Киев и Вашингтон создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины.

Во время пресс-конференции в четверг Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать долгами помощь, которую Киеву оказала администрация предыдущего президента Джо Байдена.

Ранее Трамп настаивал, что сделка о совместной добыче украинских полезных ископаемых призвана возместить средства, потраченные Вашингтоном на помощь Киеву. По словам Зеленского, подписание меморандума о намерениях было предложением США.