НБК Китая намерен развивать оффшорный рынок юаня и поощрять его использование в международной торговле

Народный банк Китая (НБК) будет поощрять использование юаня в трансграничных расчетных операциях, ценообразовании, инвестициях и финансировании для облегчения процедур международной торговли, инвестиций и финансирования, пишет Синьхуа.

В заявлении, опубликованном в четверг, НБК заявил, что намерен развивать оффшорный рынок юаня, повышать роль валютных свопов и юаневых клиринговых банков, а также пообещал ускорить формирование статуса Шанхая и качественно укрепить статус Сянгана в качестве международных финансовых центров.

Как было отмечено на конференции, проведенной НБК с 17 по 18 февраля, к концу 2024 года доля юаня в глобальных платежах занимала четвертое место, а доля юаня в финансировании мировой торговли — третье место, что указывает на устойчивый рост интернационализации юаня.

На конференции заявили, что в 2025 году будут приложены усилия по расширению функций Центробанка в макропруденциальном регулировании и обеспечении финансовой стабильности, по совершенствованию системы макропруденциальной политики, а также по внедрению соответствующих новых инструментов.

Кроме того, НБК пообещал улучшить финансовое управление в секторе недвижимости, чтобы остановить спад на рынке и стабилизировать сектор.