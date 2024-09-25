Последнее обновление: 25.09.2024 16:05

ЦБ Китая снизил ставку по кредитам до 2%

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), до 2% с 2,3% годовых.

ЦБ влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,7 млрд) в рамках MLF, сообщает Синьхуа.

С учетом того, что в сентябре истекает срок погашения кредитов на 591 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 291 млрд юаней. Это максимальный объем изъятия средств с декабря 2021 года.

Общий объем задолженности банков в рамках MLF сократился до 6,878 трлн юаней.



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