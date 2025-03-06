ЦБ Китая снизит нормы резервирования и процентные ставки с учетом экономической ситуации

Китай в 2025 году снизит процентные ставки и нормы обязательных резервов (RRR) для банков с учетом сложившейся экономической ситуации, а также на основе положения дел на финансовых рынках в стране и за рубежом. Об этом заявил президент Народного банка Китая (НБК) Пань Гуншэн на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва в четверг.

По его словам, в настоящее время RRR в среднем составляет 6,6%, и по-прежнему есть возможности для дальнейшего снижения. Он отметил, что также есть возможности для сокращения ставок по средствам, которые центральный банк предоставляет коммерческим банкам с помощью структурных инструментов денежно-кредитной политики (ДКП), сообщает Синьхуа.

НБК будет использовать различные инструменты ДКП, включая операции на открытом рынке, среднесрочные кредитные линии, повторное кредитование, чтобы поддерживать достаточную ликвидность на рынке, сокращать расходы банков на обслуживание долга и еще больше снижать общие расходы на социальное финансирование.

Кроме того, ЦБ изучит и внедрит новые структурные инструменты ДКП для поддержки инвестиций и финансирования в сфере научно-технических инноваций, стимулирования потребления и стабилизации внешней торговли, сказал Пань Гуншэн.

Он также заявил, что Китай будет поддерживать гибкость обменного курса нацвалюты.

Министр финансов КНР Лань Фоань сказал на пресс-конференции, что правительство страны располагает достаточными резервными инструментами и готово к принятию новых мер регулирования, чтобы справиться с потенциальными внутренними и внешними факторами неопределенности.

По его словам, долговые риски местных властей были эффективно снижены. По состоянию на среду местные власти выпустили облигации на общую сумму 2,96 трлн юаней ($413 млрд) для погашения существующего долга.