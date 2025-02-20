Apple представила бюджетный iPhone 16E

Apple официально представила обновленную модель самого дешевого iPhone SE. iPhone 16E с обновленным дизайном по цене от $599 поступит в продажу 28 февраля.

Предварительные продажи стартуют 21 февраля, сообщила пресс-служба компании.

Новинка получила "железо" iPhone 16 и дизайн iPhone 14. iPhone 16E – это кардинальное обновление относительно SE третьего поколения, вышедшее еще в 2022 году.

Смартфон получил больший 6,1-дюймовый OLED-дисплей вместо 4,7-дюймового LCD у предыдущей модели iPhone SE и Face ID вместо кнопки Home.

Модель имеет 48-мегапиксельную заднюю камеру, новый чип A18, как и в iPhone 16. Он также работает на программном обеспечении AI компании Apple Intelligence.

Смартфон iPhone 16E также стал первым iPhone, получившим модем собственной разработки Apple – Apple C1.

За беспроводную связь отвечает поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Порт зарядки USB-C (предыдущий iPhone SE имел разъем Lightning) позволяет Apple снова продавать устройство в ЕС.

iPhone 16E доступен в версиях с 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти в двух цветах: белом и черном.