Apple представила iOS 18.1 с поддержкой ИИ-функций для широкой аудитории

Apple представила iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 с поддержкой ИИ-функций для широкой аудитории. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Пользователи с устройствами iPhone 15 Pro и Pro Max, всей линейкой iPhone 16, iPad с чипом A17 Pro или M1 и более поздними моделями, а также Mac с M1 и новыми процессорами могут воспользоваться первой партией функций с поддержкой искусственного интеллекта.

Для получения доступа к ИИ-инструментам необходимо выбрать на устройстве американский вариант английского языка (U.S. English). Если аккаунт в Apple на iPhone связан с европейским адресом, активировать работу нейросетей не получится. Mac это не касается — доступ к ИИ есть.

Первая партия Apple Intelligence включает:

новый образ Siri, который позволяет краям телефона светиться;

некоторые другие улучшения голосового помощника вроде способности понимать естественную речь с запинаниями;

ответы Siri на связанные с продуктами Apple вопросы;

улучшенный поиск фотографий и создание клипов;

удаление лишних объектов на фотографиях;

расшифровка почты, сообщений, голосовых записей;

режим фокусировки для отображения только важных уведомлений;

помощник для написания текста Writing Tools.

Поддержка ChatGPT, генерация эмодзи, изображений, удаление объектов с фотографий и анализ визуальной информации появятся в iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2.

Бета-версия для разработчиков уже доступна для установки. Публичный релиз ожидается в декабре.

Искусственный интеллект на iPhone и iPad появится в ЕС в апреле 2025 года. Также в ближайшие месяцы компания добавит поддержку различных языков, включая французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский, вьетнамский и другие.

Напомним, Apple отказалась от выпуска Apple Intelligence на территории Евросоюза в 2024 году из-за «нормативной неопределенности».

В июне корпорация анонсировала интеграцию ChatGPT в свои устройства и масштабную инициативу в области ИИ Apple Intelligence.