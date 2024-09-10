Последнее обновление: 10.09.2024 17:53

Apple AirPods 4 представлены в двух версиях

Apple показала новые наушники AirPods. Трансляция презентации прошла в понедельник на YouTube-канале компании.

Наушники AirPods 4 получают обновленный дизайн, чип H2, футляр для зарядки с разъемом type-C и опцией беспроводной зарядки. Базовая версия будет стоить 129 долларов, с адаптивным шумоподавлением - 179 долларов.

Обновленные AirPods Pro 2 будет подавлять опасный для слуха шум, например, если пользователь окажется на концерте. Также появится опция пятиминутной проверки слуха. Кроме того, наушники этой модели можно будет использовать в качестве слухового аппарата.

Как сообщалось, продажи новинок, в том числе iPhone 16 Pro и Pro Max, а также Apple Watch Series 10 стартуют 20 сентября.

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