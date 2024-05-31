Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Apple планирует модернизировать Siri более продвинутым ИИ

АррІе Inc. планирует модернизировать своего виртуального помощника Siri, добавив к нему более продвинутый искусственный интеллект. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников, новая система позволит Siri впервые взять под контроль все функции в приложениях. По их словам, это изменение потребовало обновления базового программного обеспечения Siri с использованием больших языковых моделей - основной технологии, лежащей в основе генеративного искусственного интеллекта - и станет одним из ключевых моментов нового продвижения Apple в сфере искусственного интеллекта.

Обновление является частью более широкой стратегии компании в области ИИ, которая будет представлена на Всемирной конференции для разработчиков 10 июня. Как сообщает Bloomberg, Apple готовит несколько функций, среди которых расшифровка голосовых заметок и резюме, быстрый обзор веб-сайтов и уведомлений, автоматические ответы на сообщения, расширенные возможности редактирования фотографий и эмодзи, созданные искусственным интеллектом.

Новая система позволит Siri более точно управлять iPhone или iPad и осуществлять навигацию. Это включает возможность открывать отдельные документы, перемещать заметки в другую папку, отправлять или удалять электронные письма, открывать определенную публикацию в Apple News, отправлять по электронной почте веб-ссылки или даже запрашивать устройство о кратком содержании статьи.

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