Последнее обновление: 24.01.2023 17:26

Apple обновила операционную систему iPhone

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 16.3), в частности для исправления багов. Об этом сообщает GSM Arena.

Обновление операционной система уже можно загрузить через настройки в iPhone.

Отмечается, что теперь пользователи, в частности, смогут использовать физический ключ безопасности для двухфакторной аутентификации, чтобы войти на новые устройства. Это сможет защитить от взлома и похищения данных.

Более того, в обновление вошла поддержка настройки для нового устройства от Apple - HomePod 2.

Также компания решала проблему, из-за которой Siri не отвечала должным образом на музыкальные запросы, а также проблемы с запросами Siri в CarPlay, которые могли быть неправильно поняты.

Кроме этого, функция экстренного вызова была настроена таким образом, чтобы предотвратить случайные звонки на указанные номера в случае экстренной ситуации.

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