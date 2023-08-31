Последнее обновление: 31.08.2023 17:51

Apple тестирует печать Apple Watch на 3D-принтере

Apple тестирует возможность использования 3D-принтеров для изготовления стальных корпусов своих смарт-часов. Об этом сообщает Bloomberg

Использование 3D печати позволит избежать вырезания металлических плит заданной формы, что уменьшит время производства и будет способствовать сохранению материалов. Если эксперимент с Apple Watch будет успешен, Apple планирует расширить использование 3D-печати на другие продукты компании.

До сих пор Apple использовала традиционный подход к производству стальных часов, но новый подход с использованием 3D печати позволяет создавать корпуса, приближенные к фактическим размерам часов. Технология струйной печати с использованием порошка, который спекается теплом и давлением, позволяет получать точный дизайн и вырезы, что облегчает производство.

Apple и ее поставщики разрабатывали эту технологию в течение трех лет и тестируют ее на корпусах часов Apple Watch Series 9. Выставочная презентация часов запланирована на 12 сентября.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование