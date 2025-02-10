Последнее обновление: 10.02.2025 18:13

Цены на газ в Европе достигли максимума за 2 года

Европейские цены на газ достигли двухлетнего максимума, поскольку холодная погода повысила спрос, ускорив отбор газа из хранилищ региона. Об этом пишет Financial Times.

Фьючерсы на европейский бенчмарк TTF выросли на 4,5% до €58,50 за мегаватт-час, что является самым высоким уровнем с февраля 2023 года.

В Великобритании контракт на март подорожал на аналогичную сумму - до 142,20 пенсов за тепловой час, что также является двухлетним максимумом.

Длительный период холодной погоды на северо-западе Европы, как правило, увеличивает спрос на отопление, что приводит к дальнейшему отбору газа из европейских газовых хранилищ, которые уже находятся на самом низком уровне для этого времени года со времен энергетического кризиса 2022 года.

Европа пережила две зимы подряд после вторжения России в Украину, заменив поставки трубопроводного газа из Москвы импортом сжиженного природного газа (СПГ) из других частей света. В прошлом году импорт СПГ обеспечил около 34% европейского газа по сравнению с 20% в 2021 году.

Европейские газохранилища сейчас заполнены на 49% по сравнению с 67% на то же время в прошлом году.

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