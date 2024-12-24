Последнее обновление: 24.12.2024 18:00

Цены на газ в Европе растут четвертый день подряд

Европейские цены на природный газ растут уже четвертый день из-за постоянных опасений относительно поставок, ведь до окончания ключевого транзитного соглашения между Россией и Украиной осталась всего неделя. Об этом пишет Bloomberg.

Во вторник эталонные фьючерсы выросли на 2,4%, достигнув самого высокого уровня с начала декабря. За четыре сессии цены выросли более чем на 10%, что свидетельствует о нервозности рынка с приближением конца года.

Приближение конца транзитного соглашения совпадает с прогнозами о похолодании на большей части Европы, что может увеличить спрос на газ, поскольку запасы истощаются быстрее, чем обычно.

Ограниченность рынка усложняет задачу трейдеров обеспечить достаточное количество газа на следующий год, поскольку они конкурируют с Азией за морские поставки.

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