Цены на газ в Европе за неделю выросли на фоне остановки транзита РФ через Украину

Цены на природный газ в Европе готовятся к недельному росту на 5%, поскольку рынок сталкивается с истощением запасов и сокращением поставок после прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу фьючерсы на газ торговались около €50 за мегаватт-час, и по итогам недели ожидается рост примерно на 5%. Это станет третьим подряд недельным повышением, даже несмотря на низкую активность торгов из-за новогодних праздников.

Цены на газ в Европе находятся вблизи 14-месячного максимума, более чем через два года после энергетического кризиса в регионе. Прекращение поставок российского газа через Украину 1 января совпало с самым быстрым уменьшением запасов в хранилищах со времен перед кризисом.

Похолодание также может способствовать дальнейшему сокращению запасов. Сейчас подземные хранилища региона заполнены примерно на 72% по сравнению с 86% на это же время в прошлом году. Хотя риск немедленного дефицита в Европе невелик, текущая ситуация с запасами сделает задачу накопления газа к следующему отопительному сезону более сложной.

Континент становится более уязвимым к рыночной волатильности, поскольку все больше зависит от глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ) для замещения дефицита после прекращения поставок российского газа через Украину.

Ценовые колебания также совпадают со сбоем в работе норвежского завода СПГ Hammerfest, который приостановил операции до 9 января из-за поломки компрессора. Любые сбои в работе глобальных экспортных заводов СПГ могут увеличить ценовые колебания.

Фьючерсы на газ на ближайший месяц в Нидерландах, которые являются европейским эталоном, оставались стабильными на уровне €50,20 за мегаватт-час по состоянию на 8:41 утра в Амстердаме.

В долгосрочной перспективе цены должны снизиться, поскольку на рынок выйдут дополнительные поставки, включая российский газ через Украину.