Цены на газ в Европе выросли до годового максимума из-за риска перебоя поставок со стороны РФ

Европейские цены на газ поднялись до самого высокого уровня за год на фоне предупреждений о возможных перебоях с поставками со стороны России. Об этом пишет газета Financial Times.

Европейский эталонный индекс Title Transfer Facility (TTF), который торгуется на Intercontinental Exchange, в четверг утром вырос более чем на 5%, достигнув €46 за мегаватт-час - это самый высокий уровень с конца ноября прошлого года.

Резкий рост произошел после того, как австрийская компания OMV поздно вечером в среду предупредила о возможной "остановке поставок газа" из России после того, как получила €230 млн в результате арбитража с Газпромом, поставщиком газа.

OMV заявила, что "зачислит" эту сумму в счета по контракту с Газпромом, что, по ее словам, может привести к "ухудшению договорных отношений".