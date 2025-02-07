Последнее обновление: 07.02.2025 15:00

Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране

Российская сторона сможет сохранить базы Хмеймим и в Тартусе, если это будет выгодно для Сирии. Об этом заявил глава оборонного ведомства САР Мархаф Абу Касра.

"Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да", - сказал министр в интервью газете The Washington Post, отвечая на вопрос, разрешит ли Дамаск России сохранить эти две базы.

Кроме того, по его словам, отношение Москвы к новому сирийскому правительству с момента ухода с поста президента Сирии Башара Асада "значительно улучшилось".

Министр также указал, что Дамаск в настоящее время рассматривает возможность оборонных соглашений с разными странами.

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