Российские базы останутся в Сирии

В случае нападения на российские военные базы в Сирии последует жесткий ответ. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат", - сказал Картаполов, которого цитируют росСМИ.

По его словам, российские базы выполняют "важнейшую функцию там, и они продолжат эти задачи выполнять" в соответствии с решением Путина.

"Безопасность нашим базам гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ. Наши враги и прочие бывшие партнеры, безусловно, очень бы хотели чтобы наших баз там не было", - сказал Картаполов.

Между тем Россия обратилась к Турции с просьбой оказать поддержку для безопасного вывода своих военных с территории Сирии после падения режима Башара Асада. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Отмечается, что российские войска планируют покинуть Сирию, за исключением двух стратегически важных объектов – военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим.

Предполагается, что солдат переправят в районы, контролирующие вооруженные силы Турции, а оттуда их самолетами доставят в Россию.