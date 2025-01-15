Литва предлагает странам региона Балтийского моря выйти из Оттавской конвенции

Министерство обороны Литвы инициирует процесс выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и предлагает сделать аналогичный шаг остальным странам региона Балтийского моря. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в соцсети X (ранее Twitter).

"Министерство обороны Литвы предлагает инициировать процесс выхода из Оттавской конвенции", - сообщила Шакалене, отметив, что этот шаг основан на официальной рекомендации литовских военных.

По ее словам, Литва хотела бы выйти из конвенции во взаимодействии с другими странами региона Балтийского моря.

"Консультации по этому вопросу уже ведутся со странами региона Балтийского моря и будут включать в себя обсуждения с союзниками... Для достижения более эффективных результатов, усилия будут сосредоточены на усилении этой позиции путем обращения за сотрудничеством к союзникам. Единая позиция Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Швеции укрепит сдерживание и продемонстрирует общий подход к принципам обороны в регионе", - заявила Шакалене.

Она уточнила, что консультации будут также вестись с основными по союзниками по НАТО, включая США и Германию.

"Общее решение по поводу Оттавской конвенции пошлет ясный и сильный сигнал как внутренней, так и зарубежной аудитории", - сказала глава литовского военного ведомства.

По сообщению LRT, обсуждение выхода Литвы из конвенции сначала пройдет в Совете государственной обороны, чтобы добиться широкого политического консенсуса по этому вопросу. Если этот орган одобрит выход страны из Оттавской конвенции, министерство обороны рекомендует президенту Литвы внести в парламент предложение о денонсации конвенции.

Эстония присоединилась к Оттавской конвенции в 2004 году, но в последние годы в ней также активизировались дискуссии о возможности выхода из этой международной конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Однако, не далее как в декабре прошлого года, командующий Силами обороны сообщил, что по оценке военного ведомства, Эстония сейчас не должна выходить из Оттавской конвенции, так как есть достаточно альтернатив пассивным минам.