Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

Президента Южной Кореи со второй попытки удалось арестовать

Следователи в Южной Корее со второй попытки арестовали президента Юн Сок Ёля.

После многочасового, как и в первый раз 12 дней назад, противостояния в резиденции отстраненного от власти президента, следователи в этот раз смогли доставить Юна в Бюро расследований коррупции.

Юн перед этим выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям полиции, чтобы избежать кровопролития.

В начале декабря президент Южной Кореи безуспешно попытался ввести в стране военное положение, после чего парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Юн Сок Ёль отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря (когда парламент проголосовал за его импичмент), но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, Юн Сок Ёль официально остается президентом.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением», и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

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