Охрана президента Южной Кореи воспрепятствовала его аресту

Южнокорейские следователи, которые ведут дело президента страны Юн Сок Ёля, прибыли к нему в резиденцию в Сеуле утром 3 января, чтобы арестовать. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Также туда приехали сотрудники Службы уголовного розыска для высокопоставленных государственных чиновников Южной Кореи и полицейские. Примерно в 8:00 следственная группа из 50 человек вошла на территорию резиденции, однако там ее заблокировали военные. Следователям удалось прорваться через две линии военных, но дальше их не пустила охрана президента.

Yonhap сообщает, что полиция развернула 45 подразделений спецназа и 2,7 тыс. сотрудников для поддержания порядка около президентской резиденции. Рядом собрались 1,2 тысячи сторонников Юна, которые призывают "защитить президента" и "аннулировать импичмент". Некоторые из них вступили в столкновения с полицией.

Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля 31 декабря после того, как отстраненный от должности президент трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.