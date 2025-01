Казахстанская биржа ITS начала торги ETF на собственный исламский индекс

Торговая площадка ITS начала торги ценными бумагами индексного ETF (exchange traded fund) на собственный фондовый индекс ITS Shariah. Об этом сообщает пресс-служба ITS.

Согласно информации, в индекс с тикером ITSS входят акции 30 мировых компаний, таких как Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и пр.

"Запуск первого исламского индексного фонда на площадке МФЦА - важный шаг для развития исламского финансирования в Казахстане и Центральной Азии. Этот инструмент открывает новые возможности для диверсификации рынка, привлечения устойчивых инвестиций и создания доверия среди участников финансового сектора", - отметила руководитель исламских финансов в МФЦА Мадина Тукулова, слова которой приводятся в сообщении.

Торги акциями ITSS начались на уровне $10 за одну акцию.

В ITS отмечают, что исламское финансирование и инвестиции набирают популярность "в глобальном масштабе", поэтому биржа приняла решение участвовать "в этом быстро растущем сегменте рынка".

"Мы видим, что участники рынка уже по достоинству оценили удобства и преимущества инвестиций в ETF. Сегодняшний старт торгов ITSS увеличит число людей, вовлеченных в торговлю на бирже, что в свою очередь должно положительно сказаться на развитии финансовой системы как Казахстана, так и всей Центральной Азии", -сказал председатель правления ITS Чингиз Канапьянов, слова которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, в ноябре 2024 года ITS запустила торги ETF на собственный индекс ITS World.

Международная торговая площадка ITS, размещенная в юрисдикции международного финансового центра "Астана" (МФЦА), начала работу в Казахстане в июне 2023 года. При этом торговая площадка не работает с российскими брокерами и ценными бумагами.

Инвесторы могут торговать более чем 1700 акций и депозитарных расписок, которые имеют листинг в США на биржах NYSE и NASDAQ.

ITS Shariah Index (тикер ITSS) создан совместно с компанией Sahih Invest и включает акции 30 крупнейших компаний, которые соответствуют требованиям шариата и обращаются на ITS. В топ-10 индекса ITS Shariah Index входят ценные бумаги таких международных компаний, как Tesla, Visa, Exxon Mobil, Amazon, Johnson & Johnson, The Procter & Gamble, Chevron, Merck & Co, Adobe и Salesforce, Cisco.