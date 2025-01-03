Около 840 легковушек ожидают выезда из Беларуси в Евросоюз

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 840 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 790 легковых авто, его контрольные службы за два дня оформили 33% легковушек от нормы. Также перед указанным погранпереходом фиксируется 8 автобусов", - говорится в сообщении.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 30 и 20 легковушек соответственно.

Скопление грузового транспорта фиксируется только на латвийском и литовском направлениях. Более 160 большегрузов фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). Сопредельная сторона за двое суток приняла на свою территорию 31% фур от нормы.

Перед литовским Шальчиникаем (Бенякони) въезда в Литву ожидают 10 грузовиков.