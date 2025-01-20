Последнее обновление: 20.01.2025 15:09

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 500 фур и 272 легковушки

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 500 грузовых и 272 легковых машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

"По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). Перед данным погранпереходом въезда на сопредельную территорию ожидают более 300 большегрузов, его контрольные службы с пятницы пропустили только 10% транспорта от нормы, т.е. 2 из 20 фуры в час", - говорится в сообщении.

За выходные дни через пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) в Литву проследовало 44% грузовиков от нормы.

Около 300 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы с пятницы приняли на свою территорию всего 41% транспорта.

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