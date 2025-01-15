Более 1,9 тысячи машин скопилось на границе Беларуси с Евросоюзом

Свыше 1950 единиц транспорта ожидают въезда в ЕС, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Въезда на сопредельную территорию ожидают 1765 легковушек. За сутки Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы", - говорится в сообщении.

Въезда в Литву ожидают 180 грузовиков.

Меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 9% грузовиков от нормы. В очереди находятся 120 фур.

Контрольные службы литовского пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) приняли 44% транспорта. Здесь въезда в Литву ожидают 60 фур.