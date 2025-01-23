Последнее обновление: 23.01.2025 18:00

На границе Беларуси с Литвой по-прежнему сохраняются очереди фур

На границе Беларуси с Литвой по-прежнему сохраняются очереди фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 перед литовскими пунктами пропуска Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) ожидают въезда в Литву 270 и 230 грузовых транспортных средств соответственно», - говорится в сообщении.

Через погранпереход Шальчининкай (Бенякони) на территорию ЕС за 24 часа проследовало 37% грузовиков от нормы. Контрольные службы пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) оформили только 58 фур из 500 возможных, что составляет 12%.

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