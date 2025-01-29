Последнее обновление: 29.01.2025 16:19

На границе Беларуси с ЕС скопилось 460 грузовиков

На границе Беларуси с ЕС скопилось 460 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 въезда в ЕС ожидают 460 единиц грузового транспорта. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 15% транспорта от нормы, т.е. 74 из 500 авто", - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут проходит через литовский Шальчининкай (Бенякони). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 270 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 48% фур от нормы.

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 65 единиц авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 37% легковушек от нормы.

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