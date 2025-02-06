Последнее обновление: 06.02.2025 15:01

На границе Беларуси с Литвой скопилось около 400 грузовиков

Литовские контрольные службы продолжают игнорировать нормы по пропуску фур, утверждает Госпогранкомитет Беларуси.

«Около 400 большегрузов фиксируется на въезд в Литву. Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — въезда на сопредельную территорию ожидают 230 грузовиков. За сутки его контрольные службы оформили только 18% большегрузов», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, по состоянию на 10:00 перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) находится 160 авто. За 24 часа сопредельная сторона пропустила в Литву 44% грузовиков от нормы.

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