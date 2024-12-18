На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 3,9 тыс. грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). Въезда в Польшу на данном направлении ожидают более 2000 фур, а его контрольные службы оформили 51% транспорта от нормы.

За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 13% грузовиков от нормы.

По состоянию на 10:00 около 730 грузовых авто ожидают въезда в Латвию перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина). За 24 часа сопредельная сторона оформила 35% грузовиков от нормы.

Около 80 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы приняли на свою территорию всего 36% транспорта.