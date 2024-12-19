На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 4-х тысяч грузовиков

Около 4-х тысяч грузовиков ожидают въезда в ЕС, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки его контрольные службы оформили 52% большегрузов, т.е. в среднем сопредельная сторона принимала 26 фур из 50 положенных в час.

За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 16% грузовиков от нормы.

"По состоянию на 10:00 около 750 грузовых авто ожидают въезда в Латвию перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина). За 24 часа сопредельная сторона оформила 26% грузовиков от нормы", - говорится в сообщении.

В целом за сутки европейские контрольные службы оформили всего 30% фур от нормы, утверждает ГПК.