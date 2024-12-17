На границе Беларуси с ЕС скопилось около 4 тысяч фур

Около 4 тысяч фур ожидают въезда в Евросоюз, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"На границе Беларуси со странами ЕС фиксируется существенное скопление грузового транспорта. Четыре функционирующих европейских погранперехода по-прежнему не обеспечивают ритмичный пропуск транспорта из Беларуси, искусственно создавая коллапс на границе", - говорится в сообщении ведомства.

Самым загруженным остается маршрут в Польшу через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) — более 2100 грузовиков. За сутки сотрудники польского погранперехода пропустили из нашей страны 64% большегрузов от нормы.

На втором месте по количеству грузовиков в очереди — 740 единиц — маршрут через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина). За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 35% фур.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 1140 грузовиков. Контрольные службы Мядиникая оформили всего 12% фур, следующих в ЕС, Шальчининкая — 24%.

Очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским Тересполем (Брест) — 80 машин. За 24 часа Польша приняла всего 37% легковушек.