На границе Беларуси с ЕС скопилось более 3,2 тысячи грузовиков

С пятницы очередь грузовиков на въезд в ЕС из Беларуси увеличилась на 645 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 перед всеми сопредельными пунктами пропуска фиксируется 3240 большегрузов. Несмотря на увеличение количества фур, европейские контрольные службы продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта», - говорится в сообщении.

Сотрудники литовского пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) за прошедшие сутки приняли на свою территорию всего 11 грузовиков из 500 возможных, что составляет 2% от нормы. Контрольные службы пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 11% большегрузов от нормы.

Очередь перед польским погранпереходом Кукурыки (Козловичи) за выходные дни выросла до 1420 фур. Его сотрудники приняли на свою территорию 59% большегрузов.

Въезда в Латвию ожидают более 530 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) на въезд в Латвию оформили только 29% авто.

Легковой транспорт ожидает въезда в ЕС только перед пунктом пропуска Тересполь (Брест).