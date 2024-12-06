На границе Беларуси с ЕС скопилось около 2,7 тыс. машин

Перед выходными днями около 2700 транспортных средств ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) является самым загруженным на пути в Евросоюз — въезда на сопредельную территорию ожидают 905 большегрузов. Сопредельная сторона с понедельника пропустила 61% транспорта от нормы.

Меньше всего авто в течение недели оформляли сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — всего 9% от нормы. Через Шальчининкай (Бенякони) с начала недели в Литву въехало 30% грузовиков.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 510 грузовиков. Его контрольные службы приняли на свою территорию 37% авто.

Незначительное количество легковых авто фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). По состоянию на 12:00 в очереди находится 65 машин. Сопредельная сторона с понедельника приняла на свою территорию около 40 % авто от нормы.