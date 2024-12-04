Последнее обновление: 04.12.2024 18:00

На границе Беларуси с ЕС скопилось 2,6 тысячи грузовиков

На границе Беларуси с ЕС скопилось 2,6 тысячи грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) 990 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию. Его контрольные службы за сутки оформили 65% транспорта от нормы.

Около 1080 грузовиков фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 8% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 31% большегрузов.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 480 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 50% авто.

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