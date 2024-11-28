На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 2,4 тысячи машин

Около 2400 транспортных средств ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) 840 большегрузов ожидают въезда на сопредельную территорию. Его контрольные службы за сутки оформили 58% транспорта от нормы.

Около 1000 грузовиков фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за сутки проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 18% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 42% большегрузов.

Перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 530 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало всего 29% авто.

«По состоянию на 10:00 въезда в Польшу перед польским Тересполем (Брест) ожидают 55 единиц легкового транспорта», - говорится в сообщении.