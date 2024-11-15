Последнее обновление: 15.11.2024 12:11

На белорусско-польской границе скопилось 420 легковушек

Около 420 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Об \том сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, его контрольные службы приняли на свою территорию всего 38% транспорта.

Что касается фур, то европейские контрольные службы за сутки оформили всего 36% грузовиков от нормы.

Более 1100 большегрузов ожидают въезда в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина). За сутки его контрольные службы оформили только 26% большегрузов, т.е. в среднем сопредельная сторона принимала 1 фуру из 8 положенных в час.

За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — 15% грузовиков от нормы.

«По состоянию на 10:00 около 180 авто ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За 24 часа сопредельная сторона оформила 56% грузовиков от нормы».

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