Более 2,7 тыс. грузовиков ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«2730 единиц грузового транспорта по состоянию на 10:00 ожидают въезда в ЕС. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили всего 47 из 500 авто возможных», - говорится в сообщаении.

Въезда в Польшу перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) ожидает 1000 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 54% фур от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) на въезд в ЕС фиксируется 615 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 43% авто.

За сутки перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) очередь авто увеличилась на 190 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 34% легковушек от нормы. Перед указанным пунктом пропуска въезда на польскую сторону ожидают 33 автобуса.