Рядом с пунктом пропуска "Брест" расширят зону ожидания. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

"Уже в сентябре начнутся работы по расширению более чем в четыре раза зоны ожидания вблизи пункта пропуска. Нынешняя площадка рассчитана на 135 машино-мест, после реконструкции ее возможности позволят разместить 500 авто. Белорусская сторона постоянно принимает возможные меры, чтобы такое ожидание обеспечить комфортными условиями", - говорится в сообщении.

ГТК отметил, что закрытие всех пунктов пропуска для пассажирского движения на белорусско-польской границе, кроме "Бреста", ожидаемо серьезно сказывается на скоплении в очередях легковых авто, следующих на выезд из Беларуси. Недавно территория пункта пропуска "Брест" обновлена - появился фуд-трак, а на зеленой зоне оборудованы места для отдыха граждан, обеспеченные освещением и удобными спусками.