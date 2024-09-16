Ситуация на границе остается напряженной: въезда в Польшу из Беларуси ожидают 300 легковушек и 48 автобусов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Въезда на сопредельную территорию ожидают 300 легковушек. С пятницы Польша принимала на свою территорию в среднем 33% транспорта в сутки. На текущий момент перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 48 автобусов», - говорится в сообщении ведомства.

На утро самым загруженным направлением остается литовское — 1140 грузовиков.

За выходные дни в Литву проследовало 24% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 144 фуры из 1000 возможных за двое суток.

В очереди на въезд в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи) находятся 850 большегрузов. Cопредельная сторона приняла на свою территорию 52% большегрузов от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за два дня въехало 48% грузовиков.