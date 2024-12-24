Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

Армения и США обсуждают запуск прямых авиарейсов и развитие энергетики

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян 23 декабря принял делегацию во главе с послом США Кристиной Квин для обсуждения двустороннего сотрудничества, включая возможность запуска прямого авиасообщения между странами.

Как сообщила пресс-службаМинистерства территориального управления и инфраструктуры Армении, в ходе встречи стороны рассмотрели ход реализации совместных программ в сферах энергетики и местного самоуправления.

Особое внимание было уделено программе "Перекресток мира", разработанной правительством Армении. Посол США выразила готовность поддержать инициативу.

Министр Худатян подчеркнул важность углубления армяно-американских связей, а посол Квин выразила готовность продолжать и расширять существующее сотрудничество с министерством.

Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение возможности открытия прямых авиарейсов между Арменией и США.

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