В Армению прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

Посольство США в Ереване сообщает прибытии в Армению двухпартийной делегации Конгресса США под руководством сенатора Роджера Уикера (R-MS), старшего члена Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE), также известной как Хельсинкская комиссия. Сенатор Уикер также является старшим членом Комитета по вооруженным силам Сената США.

Сенатор Уикер сопровождается председателем Хельсинкской комиссии, представителем Джо Уилсоном (R-SC-2), сопредседателем сенатором Беном Кардиным (D-MD), который также является председателем Комитета по иностранным делам Сената США, а также сенатором Джоном Корнином (R-TX), представителем Робертом Адерхолтом (R-AL-4), представителем Ричардом Хадсоном (R-NC-9), представителем Трентом Келли (R-MS-1) и представителем Энди Харрисом (R-MD-1).

Во время своего визита с 2 по 5 июля делегация Конгресса встретится со своими коллегами из Национального собрания Армении и представителями армянского правительства для укрепления партнерства между нашими странами.

Делегация проведет встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и председателем Национального собрания Аленом Симоняном. Делегация также встретится с депутатами парламента из различных политических спектров Армении, представителями гражданского общества и беженцами из Нагорного Карабаха.

Хельсинкская комиссия США является независимой правительственной комиссией, которая продвигает национальную безопасность и интересы США, содействуя правам человека, военной безопасности и экономическому сотрудничеству в 57 странах ОБСЕ.