ФРС снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

За снижение ставки проголосовали все члены FOMC, кроме Бет Хаммак, главы Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. С начала текущего года рынок труда ослаб, безработица выросла, но остается низкой. Инфляция стала ближе к поставленной FOMC цели в 2%, но сохраняется несколько повышенной", - говорится в заявлении.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет полагает, что риски для достижения его целей в плане занятости и инфляции в целом сбалансированы. Экономические перспективы являются неопределенными, и FOMC внимательно относится к рискам, касающимся обеих сторон своего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости)", - отмечается в сообщении. "В поддержку своих целей комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых", - отмечается в заявлении.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг), находящихся на его балансе. "Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.