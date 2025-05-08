ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Об этом сообщил Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) после завершившегося в среду заседания.

Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на текущем уровне с декабря 2025 года. В прошлом году Федрезерв снизил ее в общей сложности на 100 базисных пунктов.

В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

"Безработица стабилизировалась на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются хорошими. Инфляция остается несколько повышенной", - отметил регулятор.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Также регулятор продолжит сокращать объем гособлигаций и других долговых инструментов на своем балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Дональд Трамп по ходу предвыборной кампании обещал избирателям пониженные ставки по кредитам и в последние месяцы призывал Федрезерв снизить ставки "в упреждающем порядке" и ругал главу ФРС Джерома Паулла за отказ быстро снижать ставки, называя его в своих постах "полным лузером" и "мистером Слишком Поздно".

Однако ФРС принимает решения независимо от президента и исполнительной власти в целом — это фундаментальный принцип работы Центробанка.