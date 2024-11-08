ФРС США снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания снизила базовую ставку. Это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - прим.) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25% до 4,5-4,75%. При рассмотрении дополнительных корректировок диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогнозов и баланс рисков", - говорится в сообщении.

Американский регулятор отметил, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. С начала года условия на рынке труда также улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция при этом приблизилась к целевому показателю в 2%, но остается несколько завышенной.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Решение о снижении ставки на 0,25% принято единогласно всеми членами FOMC.