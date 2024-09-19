ФРС США впервые за 4 года снизила процентные ставки

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 4,75%-5,0% впервые с 2020 года.

ФРС ожидает еще два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году. Также регулятор ожидает снижения ставки на 100 базисных пунктов в 2025 году.

Поэтому регулятор прогнозирует ставки на уровне 4,4% на конец 2024 года.

Средний прогноз ставки на 2025 год снижается до 3,4%, что означает четыре дополнительных повышения на четверть пункта в следующем году

В заявлении добавлена формулировка о том, что комитет "настроен на поддержку максимальной занятости".

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Федрезерв также намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе.

За снижение ставки на 50 базисных пунктов проголосовали все члены ФРС, кроме Мишель Боуман, выступившей за снижение на 25 базисных пунктов.