Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту.

«За» проголосовали 204 депутата правящей партии «Гражданская сила». Это вторая попытка объявить импичмент — 7 декабря партия бойкотировала голосование.

Теперь Конституционный суд должен решить, подтвердить импичмент или восстановить Юн Сок Ёля в должности. Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев.

Политический кризис в Южной Корее разразился в начале декабря, после того как президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении военного положения (впервые с 1979 года) и назвал его необходимой мерой для защиты конституционного порядка от «коммунистических сил» и угроз, исходящих от КНДР.

Почти сразу после объявления военного положения, в парламент сумели прорваться 190 депутатов и заблокировать решение президента.